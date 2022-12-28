Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 27 декабря банки приняли заявления на 298,8 млрд тенге, что составляет 89% от потенциальной суммы компенсации, положенной государством. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Актуальные данные предоставили в КФГД и напомнили, что 1 января 2023 года завершается срок подачи заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам, открытым до 23 февраля 2022 года включительно.

В фонде отметили, что до окончания 2022 года казахстанцы все еще могут подтвердить свое согласие на получение компенсации, подав заявление в банк, где размещен депозит. Сделать это необходимо не позднее 1 января 2023 года.

«Еще не все вкладчики, которые могут претендовать на выплату премии, подали заявления в банки. Призываю казахстанцев использовать свое право на получение данной выплаты, даже если сумма компенсации невелика, тем более, что сам процесс подачи заявления занимает буквально несколько минут. Большинством банков эта услуга реализована в мобильных приложениях, либо на сайте БВУ. Выплаты компенсации начнутся после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10%-ая компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке», – сказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

По статистике, 71% счетов, претендующих на получение премии – это депозиты с суммой менее 100 тысяч тенге. Однако в КФГД отметили, что вне зависимости от размера, премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие правилам программы.

Более подробную информацию можно узнать в банках, где размещен депозит.



