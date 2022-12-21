Банки приняли заявления на 284 млрд тенге на выплатау компенсации по тенговым депозитам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напоминает, что 1 января 2023 года завершается срок подачи заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам, открытым до 23 февраля 2022 года включительно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

По последним данным, банки приняли заявления на 284 млрд тенге, что составляет 85% от потенциальной суммы компенсации. «Еще не все вкладчики, которые могут претендовать на выплату премии, подали заявления в БВУ. В своем большинстве это владельцы небольших вкладов. Так, по статистике, более половины вкладчиков (54%) – это владельцы счетов с суммой менее 10 тысяч тенге – по сути это депозиты, по которым средства были сняты до неснижаемого остатка. Хочу отметить, что вне зависимости от размера, премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие правилам программы», - отметил заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.

Чтобы получить премию, вкладчику необходимо подтвердить свое согласие, подав заявление в банк, где размещен депозит, не позднее 1 января 2023 года.«Призываю вкладчиков использовать свое право на получение этой выплаты, даже если сумма компенсации невелика, тем более, что сам процесс подачи заявления занимает буквально несколько минут. Большинством банков эта услуга реализована в мобильных приложениях, либо на сайте БВУ», – добавил А. Кудайбергенов.Выплаты компенсации начнутся после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10%-ая компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке.

