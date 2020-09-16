Банки предоставили отсрочку по займам на 127,3 млрд тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о помощи предпринимателям в предоставлении льгот по арендной плате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы горожан в эфире передачи Akimat Live на телеканале «Алматы», аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по поддержке предпринимателей, арендующих площади в торговых центрах.

В период действия режима ЧП, наибольшие потери понесла сфера услуг — общепит, фитнес и спорт, торговля. Около 9 тысяч (24,7%) предпринимателей испытывают сложности с арендой помещений. С арендодателями прорабатывается вопрос по предоставлению льготных условий по арендной плате.

Как отметил аким, большинство арендодателей пошли навстречу и приостановили проведение начислений за аренду помещений.

«Во время режима ЧП и карантина собственниками крупных торговых объектов, в том числе 153 ТРЦ, ТЦ, ТД и рынки, приостановлено взимание платы за аренду с почти 40 тысяч арендаторов. Большинство рынков и ТРЦ также снизили стоимость аренды на 20-30%», - сообщил аким Алматы.

При содействии РПП «Атамекен» Алматы, решены проблемы около 13 тысяч арендаторов торговых объектов на сумму 2,7 млрд тенге. Работа в данном направлении продолжается.

Говоря об отсрочках по кредитным платежам предпринимателей, аким города сообщил, что руководители банков входят в Деловой совет города, где также обсуждаются вопросы предоставления отсрочек по платежам. На сегодня предоставлена отсрочка по 360 тысяч займам на 127,3 млрд тенге.

В рамках государственных и региональных программ поддержки и развития бизнеса снижены ставки вознаграждения. Например, по программе ДКБ ставка для предпринимателей снижена до 6% (ранее 8,4%), в рамках программы «Almaty Business-2025» с 7% до 6%.

Совместно с «Даму» ведется работа по снижению ставки вознаграждения с 7% до 5% годовых для зарегистрированных в малоактивных с точки зрения МСБ районах города: Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском, Турксибском, Ауэзовском районах.



