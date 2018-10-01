Банки не смогут выдавать крупные беззалоговые займы родственникам акционеров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления «О некоторых вопросах установления запрета на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект, подготовленный регулятором опубликован на сайте Электронного правительства. Согласно документу, предлагается установить предельный размер беззалоговых займов для акционеров и их родственников:

1) Выдаваемых банком лицам, связанным с ним особыми отношениями, в размере 0,02% от собственного капитала банка, но не более 20 млн тенге.

2) Членам совета директоров и крупным участникам данного банка, в размере 0,02% от собственного капитала банка (на дату принятия банком решения о выдаче займа или финансирования).

Также предложено установить следующие размеры банковских займов и банковских гарантий, при превышении которых указанные лица признаются лицами, связанными с банком особыми отношениями:

1) 0,7% от собственного капитала банка - для банков с размером собственного капитала до 100 млрд тенге;

2) 0,5% от собственного капитала банка - для банков с размером собственного капитала свыше 100 млрд тенге.

Между тем ограничения, согласно проекту не распространяются на: кредитные бюро; ассоциации (союзы) банков; аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства; Казахстанский фонд устойчивости; ЕНПФ; международные финансовые организации; государственные учреждения; Фонд стрессовых активов; лица, которые не признаются аффилированными лицами в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

С полной версией документа можно ознакомиться здесь.

Его публичное обсуждение продолжится до 18 октября.