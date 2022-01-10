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    Банки и банкоматы в Казахстане работают – АРРФР

    10 Января 2022, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все отделения банков второго уровня во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Талдыкоргана, запустили полноценную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все отделения банков работают, кроме Алматы и Талдыкоргана. В Алматы работают не все отделения, с ограничениями. В удаленном формате работают все банки, все услуги предоставляют через мобильные приложения», - сообщили в пресс-службе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

    По данным пресс-службы, также в республике функционируют все банкоматы, кроме Алматы и Талдыкоргана. В Алматы – ограниченное количество.

    «Достаточный запас наличности во всех банкоматах», - заверили в ведомстве.

    Напомним, 6 января в связи с началом антитеррористической операции, сбоями в работе интернета, а также для безопасности сотрудников и финансовых услуг была приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Банки Экономика Финансы ЧП-2022
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