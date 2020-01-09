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    Банки будут передавать данные налогоплательщиков посредством платежных карт

    9 Января 2020, 18:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Управления налогообложения отдельных видов предпринимательства Комитета госдоходов Гульмира Смагулова рассказала о механизме передачи данных налогоплательщиков от банков в налоговый орган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «31 декабря был подписан приказ министра финансов, он согласован с Национальным банком, в соответствии с которым банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, будут предоставлять сведения по итоговым суммам, сложившимся по POS-терминалам. То есть оплаты за весь год через терминалы», - сказала Гульмира Смагулова в кулуарах СЦК.

    По ее словам, банки будут передавать данные о платежах индивидуальных предпринимателей; лиц, занимающихся частной практикой (частные судебные исполнители, адвокаты, нотариусы и профессиональные медиаторы); юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы; юридических лиц, являющихся субъектами игорного бизнеса.

    «В конце года мы сформируем список, кто относился к этим категориям, затем эти списки передаем в банки второго уровня, после централизованно получим от них данные. Например, 2021 году я сформирую за 2020 год список и передам в банки, банки сформируют, сколько по данным лицам был итоговый платеж. Эти суммы мы у себя собираем для налогового контроля. Это для того, чтобы сравнить, сколько фактически задекларировано доходов и сколько прошло через терминалы», - заключила представитель Комитета госдоходов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Банки Бизнес Экономика
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