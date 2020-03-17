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    Банкам Узбекистана рекомендовано предоставить кредитные каникулы своим клиентам

    17 Марта 2020, 15:37

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекистанским банкам рекомендовано предоставить клиентам льготный период до 1 октября 2020 года, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РУ.

    В ведомстве отмечают, что в целях смягчения возможных негативных последствий для субъектов предпринимательства, связанных с возвратом привлеченных кредитов в условиях распространения коронавирусной инфекции, Центральным банком рекомендовано пересмотреть вопросы внесения изменений в условия кредитного договора о предоставлении льготного периода по выплате основного долга по кредиту до 1 октября 2020 года и продлении конечных сроков платежей, исходя из предоставленного льготного периода.

    При этом коммерческим банкам предоставлено право не изменять классификацию качества кредитов, условия которых были пересмотрены на основании вышеизложенных рекомендаций.

    Кроме того, регулятором рекомендовано всем коммерческим банкам тщательно изучить возможность возврата кредитов предприятиями, у которых наблюдается снижение уровня денежных потоков и задержка сроков реализации проектов вследствие распространения коронавирусной инфекции, в том числе, предприятий отраслей туризма и международных грузоперевозок, хозяйствующих субъектов с основными контрагентами в странах с наибольшим уровнем распространения коронавируса, а также предприятий, на деятельности которых, возможно, негативно отразятся реализуемые в Узбекистане меры по профилактике коронавируса.

    Автор:

    Мирас Куандыков

    Банки Узбекистан Пневмония в Китае
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