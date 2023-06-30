Bank RBK досрочно вернул государству 13 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Bank RBK» осуществил досрочный возврат части денежных средств, полученных в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Банк привлекал в 2017-2018 годах средства в рамках указанной Программы путем выпуска и размещения субординированных облигаций, срок погашения по которым наступает в ноябре 2032 года.

Решение о начале досрочного возврата средств Программы государству было принято акционерами Банка на годовом общем собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

29 июня Банк осуществил первый транш путем выкупа субординированных облигаций на сумму порядка 13 млрд тенге. Кроме того, Банк выплатил очередное купонное вознаграждение по займу в размере 312 млн тенге. Таким образом, с 2017 года по настоящее время Банк выплатил по полученным средствам купонное вознаграждение в размере более 49 млрд тенге.

«Акционеры Bank RBK приняли решение о начале досрочного возврата денежных средств, полученных от государства, так как устойчивое положение Банка позволяет нам стабильно расти и генерировать положительные финансовые результаты, опираясь на собственные ресурсы и рыночное фондирование. Считаем такой подход примером ответственного партнерства между государством и частным сектором. Планируем продолжить эту практику и в последующие годы, объемы дальнейших погашений будут зависеть от результатов деятельности Банка», - прокомментировала принятое решение Председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.

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Банк представлен в городах Астана, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Павлодар, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Шымкент, Балхаш, Жезказган, Сатпаев, Семей, Экибастуз и Аксай.

На 1 июня 2023 года среди коммерческих банков по размеру капитала и корпоративному ссудному портфелю Bank RBK занимал 5 место, активам – 8 место.

По состоянию на 1 июня 2023 года активы АО «Bank RBK» составили 1 653 млрд тенге, рост в годовом выражении составил 25%, кредитный портфель – 893 млрд тенге или с ростом 21% соответственно.

Прибыль банка за 5 месяцев 2023 года составила 19,4 млрд тенге – против прибыли 8,3 млрд тенге, полученной за аналогичный период годом ранее.