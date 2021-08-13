Банк навыков создан на Электронной бирже труда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банк навыков создан на Электронной бирже труда. Об этом рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Признание квалификации специалистов в Казахстане осуществляется разными способами для регулируемых и нерегулируемых видов деятельности. Госорганами определяются занятие или вид деятельности, осуществление которых возможно только при наличии документа, подтверждающего квалификацию», - отметил первый вице-министр труда.

НПП «Атамекен» осуществляет независимую сертификацию квалификации специалистов, путем аккредитации сертификационных центров.

«При этом порядок проведения сертификации по нерегулируемым профессиям пока не регламентирован. В связи с этим, планируется заложить нормативную основу для признания квалификации, а также навыков, и создания Национального органа по квалификациям, который должен стать координатором оценки соответствия квалификации», – проинформировал Акмади Сарбасов.

Он также подчеркнул, что возможность признания не только квалификации, но и отдельных навыков позволит повысить востребованность специалистов. В связи с этим, на Электронной бирже труда создан Банк навыков – перечень специальных (профессиональных) и общих (гибких) навыков, востребованных на рынке труда.

«В него уже внесены восемь тысяч навыков, по самым востребованным из них разрабатываются курсы краткосрочного обучения и онлайн-курсы. В дальнейшем Банк навыков позволит повысить сопоставимость профессиональных навыков и квалификаций, улучшит информирование населения о необходимых рынку профессиональных навыках и о видах работ для лучшего выбора карьеры», – резюмировал Акмади Сарбасов.