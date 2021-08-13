Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Банк навыков создан на Электронной бирже труда

    13 Августа 2021, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банк навыков создан на Электронной бирже труда. Об этом рассказал первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Признание квалификации специалистов в Казахстане осуществляется разными способами для регулируемых и нерегулируемых видов деятельности. Госорганами определяются занятие или вид деятельности, осуществление которых возможно только при наличии документа, подтверждающего квалификацию», - отметил первый вице-министр труда.

    НПП «Атамекен» осуществляет независимую сертификацию квалификации специалистов, путем аккредитации сертификационных центров.

    «При этом порядок проведения сертификации по нерегулируемым профессиям пока не регламентирован. В связи с этим, планируется заложить нормативную основу для признания квалификации, а также навыков, и создания Национального органа по квалификациям, который должен стать координатором оценки соответствия квалификации», – проинформировал Акмади Сарбасов.

    Он также подчеркнул, что возможность признания не только квалификации, но и отдельных навыков позволит повысить востребованность специалистов. В связи с этим, на Электронной бирже труда создан Банк навыков – перечень специальных (профессиональных) и общих (гибких) навыков, востребованных на рынке труда.

    «В него уже внесены восемь тысяч навыков, по самым востребованным из них разрабатываются курсы краткосрочного обучения и онлайн-курсы. В дальнейшем Банк навыков позволит повысить сопоставимость профессиональных навыков и квалификаций, улучшит информирование населения о необходимых рынку профессиональных навыках и о видах работ для лучшего выбора карьеры», – резюмировал Акмади Сарбасов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Минтруда назвали размер средней пенсии
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Как получить молодежный микрокредит на развитие бизнеса в РК
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы