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    Банк «ЦентрКредит» выделит семьям погибших полицейских и военнослужащих по миллиону тенге

    9 Января 2022, 15:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Банк «ЦентрКредит» готов оказать помощь в размере одного миллиона тенге и списать действующие кредиты семьям погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Банк выражает искренние соболезнования семьям и близким военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые погибли в ходе исполнения служебной операции, - сообщает PR-служба банка - Мы готовы оказать помощь семьям, утратившим своих родных за мир в нашей стране. Также банк спишет все имеющиеся кредиты погибших служащих, которые были оформлены в нашем банке. Скорбим вместе со всеми», - говорится в сообщении банка.

    Ранее сообщалось, что два банка спишут кредиты погибших военнослужащих и полицейских. Такую готовность выразили «Сбербанк» и «ХоумКредит».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Банки Алматы Армия Экономика МВД РК ЧП-2022
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