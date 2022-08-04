Банк Англии резко повысил ставку

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Банк Англии повысил ключевую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов - с 1,25% до 1,75%. Такое решение было принято на фоне значительно возросшего инфляционного давления в Великобритании и остальной Европе. При этом британский центробанк допускает вероятность повторения жестких действий на ближайших заседаниях комитета по денежно-кредитной политике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Рост цен на энергоносители усугубил падение реальных доходов и, таким образом, привел к еще одному значительному ухудшению перспектив экономической активности в Великобритании и в остальной Европе», - отметил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

Ситуация вокруг РФ и Украины, по его словам, является сейчас крупнейшим инфляционным фактором в Великобритании, добавив, что это «это не отвлечет нас от установления денежно-кредитной политики, направленной на возвращение инфляции к целевому уровню в 2%».

Согласно прогнозу регулятора, в четвертом квартале Великобритания вступит в рецессию, в условиях которой реальные доходы домохозяйств после уплаты налогов резко упадут, а потребительские расходы сократятся.

Следующее заседание комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии состоится 15 сентября.



