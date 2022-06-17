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    Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1,25%

    17 Июня 2022, 14:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 1,25% в рамках мер по снижению уровня инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Решение Банка Англии в четверг повысить ключевую процентную ставку с 1% до 1,25%, ознаменовало пятое последовательное повышение на четверть базисного пункта, которое началось с декабря прошлого года.

    По прогнозу Банка Англии, инфляция ускорится до более чем 10% к концу текущего года после достижения 9% в апреле, что уже является самым высоким показателем с 1982 года.

    Находясь под давлением, Банк Англии проявляет осторожность в отношении слишком быстрого повышения процентных ставок, утверждая, что многие инфляционные факторы, с которыми сталкивается британская экономика, являются внешними и неподконтрольными банку.

    Действия Банка Англии последовали за мерами Федеральной резервной системы США, которая в среду повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, доведя ее до диапазона от 1,5% до 1,75% в условиях самого высокого показателя инфляции в Америке среди стран G7.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Великобритания Мировые новости
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