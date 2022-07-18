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    Банк Америки оштрафовали на $225 млн за неуплату пособий во время пандемии

    18 Июля 2022, 11:47

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Регулирующие органы оштрафовали Банк Америки на $225 млн за неправильное распределение пособий по безработице в условиях пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание CBS News.

    Управление валютного контроля Минфина США обязало второй по величине банк США выплатить $125 млн в виде компенсации ущерба тем, кто пострадал от недобросовестных действий, связанных с программой предоплаченных карт. Бюро финансовой защиты потребителей также оштрафовало Банк Америки еще на $100 млн, обвинив его в «срыве выплат государственных пособий по безработице в разгар пандемии.

    Бюро финансовой защиты потребителей заявило, что Банк Америки автоматически и незаконно заморозил счета людей с помощью программы обнаружения мошенничества, что не соответствовало действительности. В результате пострадало примерно 100 тыс. держателей карт из 12 штатов - Аризона, Калифорния, Айова, Канзас, Кентукки, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Невада, Северной Каролина и Южной Каролина.

    В свою очередь, представители Банка Америки отметили, что в 2020 и 2021 годах государственные системы были перегружены мошенническими заявлениями по одобрению платежей, поскольку пандемия привела к беспрецедентной преступной деятельности. Несмотря на это, банк помог выдать более $250 млрд пособий по безработице в связи с пандемией более чем 14 млн человек и в целом оказал американцам больше помощи, чем любой другой финансовый институт.

    В течение 90 дней банк должен представить свой план возмещения ущерба физическим лицам.

    Фото: greeceinvestorguide.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Банки США Мировые новости
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