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    Бани, автомойки и бассейны закрывают в Бишкеке из-за нехватки воды

    6 Июня 2023, 08:40

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Мэрия Бишкека призывает горожан рационально использовать питьевую воду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kg.

    Отмечается, что в столице ежегодно растет объем потребления и число потребителей холодной воды.

    «В настоящее время в столице насчитывается 270 тысяч 342 абонента. В прошлом году было 263 тысячи 286. Годовой рост составил 7 процентов. Вместе с тем растет и объем потребления питьевой воды», — отметили в мэрии и добавили, что в период отключения горячего водоснабжения потребление питьевой воды значительно возрастает.

    «В связи с этим важно экономить воду и рационально использовать ее. Важно помнить, что вода — это ограниченный ресурс и ее экономное использование имеет большое значение», — призывают чиновники.

    ПЭУ «Бишкекводоканал» просит абонентов ответственно относиться к водным ресурсам и рационально ее использовать:

    Кроме того, из-за нехватки воды в столице временно закрывают частные бани, автомойки и бассейны, которые расходуют большой объем воды. Кроме того, введены временные ограничения подачи питьевой воды в жилмассив «Арча-Бешик» и села Селекционное, 105-й контур, Салкын-Тор, Нижний Орок, Сары-Озон, Плодовое и Калтар.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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