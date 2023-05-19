Балкон обрушился под женщиной в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 18 мая на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Казахстан обвалился балкон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz. В момент обрушения там находилась молодая женщина, которая упала на асфальт.

Обрушение балкона произошло в здании, где расположены офисы различных фирм.

Очевидцы говорят, женщине повезло, что она упала рядом с офисом, где работают сразу несколько людей с медицинским образованием. Они смогли оказать посильную помощь ей и ребенку, оставшемуся в квартире рядом с включенной плитой - женщина намеревалась приготовить еду.

Пострадавшую забрала скорая помощь, а ребенка передали приехавшим на место произошедшего родственникам. Позже в управлении здравоохранения ВКО сообщили, что женщина жива и проходит обследование.

«Пострадавшая осмотрена, после проведенной диагностики ее отпускают домой. Переломов и других серьезных травм у нее нет, только обширные ссадины», — добавили в облздраве.



