Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года

ДЕНПАСАР. КАЗИНФОРМ – Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов в этом году из-за опасений распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Ранее власти этого популярного места отдыха предполагали, что остров откроется для иностранного туризма в следующем месяце. Но план был отменен на фоне растущего числа случаев заболевания COVID-19 в Индонезии.

Этот шаг вновь вызвал опасения за состояние экономики страны, сильно зависящей от туризма.

Миллионы иностранцев ежегодно летают на Бали в поисках безлюдных пляжей, рисовых полей и огромных индуистских храмов. Но их количество резко сократилось после того, как Индонезия закрыла свои границы для иностранцев, как и другие страны, борющиеся с пандемией.

С конца июля остров стал уделять больше внимания привлечению местных туристов, чтобы помочь туристической индустрии пострадавшей в результате пандемии, сердцу местной экономики. На острове вновь открылись пляжи, храмы и другие достопримечательности для местных туристов.

В заявлении губернатора Бали Вайана Костера не уточняется, когда Бали снова откроется для иностранных туристов, но сказано, что Индонезия будет закрыта для иностранного туризма «до конца 2020 года».

Губернатор сказал, что открытие острова потребует «осторожности» и тщательной подготовки, поскольку неудача может нанести ущерб восстановлению и репутации острова.

По состоянию на понедельник на Бали зарегистрировано 4 576 случаев заражения коронавирусом, 52 человека скончались.

Более 155 тысяч случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано по всей стране, 6 759 смертельных исходов. Отмечается, что это самое большое количество смертей в Юго-Восточной Азии. Эксперты полагают, что цифры были бы выше, если бы проводилось больше тестов на коронавирус.