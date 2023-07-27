Балетная труппа «Астана Опера» выступила на фестивале в Словении

ЛЮБЛЯНА. КАЗИНФОРМ - Балетная труппа «Астана Опера» 25-26 июля выступила с гастролями в Словении в рамках 71-го летнего Люблянского фестиваля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Гастрольная программа, созданная звездой мирового балета художественным руководителем балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратовой, в течение двух дней собрала около 10 тысяч зрителей на летней сцене Крижанке.

Вечер открыли классикой – отрывок из балета А. Адана «Корсар» был исполнен известными артистами Анель Рустемовой (недавно вернувшейся после длительной серии выступлений в Париже), Олжасом Тарлановым и солистом труппы Диасом Курмангазы. Большую зрительскую симпатию получило па-де-де из балета Р. Дриго «Талисман» в интерпретации ведущего солиста Еркина Рахматуллаева и солистки Шугылы Адепхан.

Когда на сцене театра под открытым небом появилась казахстанская прима Айгерим Бекетаева вместе со своим партнером Олжасом Тарлановым, аплодисменты были такими громкими, что, казалось, рукоплескала вся Любляна. Исполнители представили дуэт из спектакля Раймондо Ребека на музыку Макса Рихтера «Сколько длится Сейчас?».

Удивили всех и солисты Анастасия Заклинская и Жанибек Ахмедиев, исполнившие номер «Леда и лебедь» Ролана Пети, этот эксклюзивный номер редко можно увидеть в Европе, поэтому публика с особым наслаждением следила за выступлением артистов. Высокий профессионализм продемонстрировали и солисты Шугыла Адепхан, Арман Уразов, Серик Накыспеков, артистка балета София Адильханова, которые, без сомнения, нашли в Любляне своих поклонников.

Главным событием вечера стало исполнение национальных номеров «Зов степи» на музыку Рената Гайсина и «Қилы заман» на музыку этнофольклорного ансамбля «Туран» в хореографии Патрика де Бана. Солисты Анастасия Заклинская, Галымжан Нурмухамет, Бекзат Орынбаев и Султанбек Гумар сумели передать национальный колорит, дух казахского народа, которые по достоинству оценили словенцы, подарив солистам бурю аплодисментов и крики «Браво!».

«Я родилась в Любляне и могу себя назвать настоящей поклонницей высокого искусства, поэтому ежегодный Люблянский фестиваль хорошо сохранился в моей памяти. Выступление артистов «Астана Опера» было одним из лучших и профессиональных, которые я когда-либо видела. Так гармонично свести классику, национальные номера и современный балет в одну гастрольную программу – большое мастерство. В этой связи хотелось бы поблагодарить художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратову и обратить внимание на подъем казахского балета. Труппа самобытная, у нее есть своя стилистика: и женский, и мужской состав демонстрировали настоящий профессиональный уровень. Я была бы очень рада, если бы в будущем смогла снова посмотреть их выступление в Словении или Казахстане», - поделилась своими эмоциями зрительница Агата Резник.

Еще один словенский поклонник высокого искусства, Лео Лебар, отметил, что ему очень понравился балет «Шесть танцев», украсивший вторую часть гастрольной программы. Этот балет, поставленный чешским хореографом Иржи Килианом на музыку В.А. Моцарта, в прошлом году пополнил репертуар театра. В дни спектакля в роли Карин выступала Аделина Тулепова, партию Пола представил Олжас Тарланов, Каролину – Бакытгуль Испанова, Йохана – Данияр Жуматаев, Лизу – Молдир Шакимова, Патрика – Султанбек Гумар, Нэнси – Мадина Кужамжарова, Урци – Айбар Токтар.

«С удовольствием посмотрел спектакль от начала до конца. Хотя он короткий по хронометражу, но это прекрасный и интересный мир по содержанию, который увлек от повседневных забот. Хореография сложная, она требовала еще и виртуозного актерского мастерства, которым каждый из 8 танцовщиков обладал в полной мере. Они заставили меня смеяться там, где я должен был смеяться, а также заставили задуматься о более масштабных вопросах мироздания. За что я очень благодарен артистам «Астана Опера», они подарили нам огромные эмоции. Уверен, в каком бы уголке мира не выступали бы эти артисты, они всегда будут любимы публикой», - сказал Лео Лебар.

Не остались равнодушными и профессионалы, посмотреть выступление казахстанских артистов также пришли их зарубежные коллеги, балетоведы и критики. Так, Анастасия Матвиенко, в прошлом солистка Мариинского театра, поделилась своими впечатлениями у себя на странице в социальных сетях:

«Невероятно сильная труппа. Тот факт, что в труппе работают только артисты балета из Казахстана, и нет приглашенных или иностранных артистов, вызывает восхищение. Такой нелегкий путь выбрала художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова. Браво!», - написала Анастасия Матвиенко.

Выступление в Словении стало завершающим туром балетной труппы в юбилейном десятом сезоне. В грядущем одиннадцатом сезоне артистов ждут зарубежные гастроли в других странах, репертуарные постановки и премьеры на сцене родного театра.