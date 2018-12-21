Балетная труппа «Астана Опера» подарила новогоднюю сказку итальянцам

ГЕНУЯ. КАЗИНФОРМ - Театр «Астана Опера» открыл гастроли 20 декабря балетом «Щелкунчик» П.И. Чайковского на сцене Театра Карло Феличе (Италия). Публику пленила грация и выразительность танца казахстанских артистов, после спектакля зрители долго благодарили их за потрясающий новогодний балет, который дарит веру в чудеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» - народная артистка России Алтынай Асылмуратова. Симфонический оркестр и хор Театра Карло Феличе выступили под руководством талантливого дирижера «Астана Опера» Армана Уразгалиева.

Билеты на все 6 спектаклей «Щелкунчик» были раскуплены задолго до начала гастролей. Балет-феерия адресован самой разной аудитории. В зале собрались и ценители балетного искусства, и совсем юные зрители, которые только открывают для себя прекрасный мир театра. Итальянцы с восторгом приняли балет про заколдованного принца.

Зрители оценили масштабные декорации, искусную бутафорию и главное достоинство убранства сцены - вырастающую на глазах гигантскую елку, рядом с которой балерины выглядели совсем как дети из волшебной сказки.





В этот вечер партию Мари блестяще исполнила заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева. В роли Щелкунчика-Принца великолепно выступил заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан. Прекрасно свои образы воплотили: Щелкунчик-кукла - Анель Ескалиева, Мышиный король - Жанибек Иманкулов, Дроссельмейер - Ильдар Шакирзянов, Фриц, брат Мари - Анель Ескалиева, Штальбаум - Рахметулла Науанов, жена Штальбаума - Асель Кенжебекова и др.

У казахстанского театра есть уже свой преданный итальянский зритель, который с нетерпением ждет гастролей балетной труппы «Астана Опера», всегда отмечая высокий профессионализм, артистизм, многообразную и сложную технику классического танца.





«Отдельные номера вызывали у нас огромные эмоции: танец Снежинок, создающий фантастический образ молчаливой зимней природы, комедийный китайский танец Чай и индийский танец Кофе. Это великий балет с великолепной музыкой и интересной хореографией. В целом, феерическое действо оставило у нас самые радостные впечатления накануне Рождества», - сказала после спектакля зрительница Николетта Бальбо.

В Италии труппа даст еще 5 спектаклей «Щелкунчик» (дирижеры - заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов и Арман Уразгалиев). Следующей страной в гастрольном графике «Астана Опера» станет Испания, где артисты выступят на сцене Дворца искусств Королевы Софии (Валенсия) с балетом П. Чайковского «Лебединое озеро» с 29 декабря по 5 января.

Гастроли проходят в рамках программы «Рухани жаңғыру» при поддержке Министерства культуры и спорта РК.