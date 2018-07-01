Балет Парижской национальной оперы выступит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в столице c 27 по 30 июля на сцене Большого зала «Астана Опера» пройдут гастроли балетной труппы знаменитого Парижского национального оперного театра. Звезды европейского балета представят казахстанской публике грандиозную программу Gala de Paris. Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под руководством маэстро Владимира Ланде (Россия - США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта РК в рамках празднования 20-летия Астаны. Турне также приурочено к 350-летию Парижской национальной оперы.

Paris Opéra Ballet - официальная национальная балетная труппа Парижской оперы, основанная в 1661 году королем Людовиком XIV в качестве Королевской академии танца. На сегодняшний день коллектив насчитывает более 150 артистов, художественный руководитель балета Парижского национального оперного театра - Орели Дюпон. В течение года труппа дает более 180 выступлений, каждое из которых является настоящим праздником высокого искусства.

Стоит отметить, что в разные годы с балетной труппой ассоциировались такие великие имена, как Мария Тальони, Джордж Баланчин, Серж Лифарь, Морис Бежар, Ролан Пети, Рудольф Нуреев, Сирил Атанасов, Сильви Гиллем, Анжелен Прельжокаж и многие другие.

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» народная артистка России Алтынай Асылмуратова в 90-х годах блистала на прославленной сцене в главных партиях в постановках Р. Нуреева. Всемирно известная прима исполнила роль Никии в балете «Баядерка» Л. Минкуса, а также воплотила образы Одетты и Одиллии в балете «Лебединое озеро» П. Чайковского.

Этим летом лучшие французские артисты балета подарят жителям и гостям столицы незабываемые эмоции. Захватывающая программа Gala de Paris объединяет этуалей, ведущих солистов, солистов и артистов кордебалета старейшей национальной труппы в мире. На сцену Большого зала «Астана Опера» выйдут Летиция Пюжоль, Сэ Ын Пак, Франсуа Алю, Марк Моро, Пабло Легаса, Аксель Маглиано, Камиль Бон, Томас Докир, Амели Жоанидес, Наис Дюбоск, Исаак Лопес Гомес, Марион Готье, Виктуар Анкетиль, Адель Белем, Жозеф Омер, Джек Газтоут.

Уникальную концертную программу балетной труппы Парижской национальной оперы откроет отрывок из красочного, эмоционального балета «Раймонда» в постановке В. Шайе по М. Петипа на музыку А. Глазунова. Основанный на средневековой рыцарской легенде балет повествует о прекрасной Раймонде, ее женихе - рыцаре-крестоносце Жане де Бриене и сарацине Абдерахмане.

Вечер продолжит романтическое па-де-де из балета «Видение розы» М. Фокина на музыку К.М. фон Вебера по мотивам одноименного стихотворения Т. Готье. Движения танца основаны на воплощенной в пластике вьющейся, цветущей розе.

Зрителям также представят Гран-па классик, поставленное В. Гзовским в 1949 году в Парижской опере на музыку Д. Обера. Один из излюбленных шедевров балетного искусства покоряет публику слаженностью, законченностью поз, отточенной техникой, артистизмом, а также легкостью, искрящимся остроумием в истинно французском стиле.

Хореография «Манфреда» создана Р. Нуреевым на музыку П. Чайковского для парижской балетной труппы. В основу сюжета положена драматическая поэма лорда Дж.Г. Байрона. События, составляющие канву этого балета, были взяты из жизни самого Байрона.

Восхитительное па-де-де из знаменитого классического балета «Корсар» в постановке С. Берто по М. Петипа на музыку А. Адана в аранжировке Р. Дриго пользуется особым расположением публики разных стран.

Второе отделение откроет изысканный балет «Ренессанс» С. Берто на прекрасную музыку концерта для скрипки с оркестром ми минор, op. 64 Ф. Мендельсона. Постановка в классическом стиле, созданная в наши дни, подчеркивает таланты артистов парижского оперного театра. Уникальные, утонченные костюмы были созданы известным французским модельером Оливье Рустеном, креативным директором модного дома Бальмен.

Соло «Умирающий лебедь» было поставлено М. Фокиным на музыку пьесы К. Сен-Санса «Лебедь» из сюиты «Карнавал животных». Нежный образ лебедя становится символом борьбы за жизнь, искренностью и силой чувств он трогает сердца зрителей со всех уголков земли.

Завершит вечер финал с участием всех артистов на музыку К. Черни «Этюд». Труппа продемонстрирует сложные танцевальные движения, романтическую лиричность и вместе с тем классическую бравурность, эффектные прыжки и пируэты. Солистам необходимо передать красоту и силу классического балета, радость и волнение выступления на высочайшем уровне.

Артисты являются продолжателями давних традиций виртуозного танца, исторически сложившихся во французской школе балета, от Людовика XIV до современности, от Версаля до Оперы Гарнье. Сила и энтузиазм труппы Парижской национальной оперы несомненно надолго останутся в памяти столичных любителей высокого искусства.



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