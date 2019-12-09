Балерина Айгерим Бекетаева стала лауреатом премии СНГ

БРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Известная казахстанская балерина, ведущая солистка «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева стала лауреатом молодежной премии СНГ «Содружество дебютов». Церемония награждения состоится сегодня, 9 декабря, в Брестском академическом театре драмы в Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

На соискание премии было выдвинуто 26 номинантов из Казахстана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана. Решением международного жюри лауреатами премии стали восемь деятелей культуры стран Содружества, чьи творческие достижения стали заметным вкладом в развитие и популяризацию различных видов искусства. Премия присуждалась по итогам 2018 года, который был провозглашен в СНГ Годом культуры.

«Выражаю благодарность учредителям премии за проявленное доверие и высокую оценку моего творчества. Каждый выход на сцену для артиста – это огромное счастье, возможность порадовать зрителей, раскрыть новые грани исполнительского мастерства. Подобные награды еще больше вдохновляют нас на свершения. Большое спасибо всем поклонникам классического танца за поддержку и бесконечную любовь к балетному искусству», - отметила Айгерим Бекетаева.

Международная премия «Содружество дебютов» была учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году. Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в гуманитарных областях, определяемых учредителями. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, спортсмены и тренеры, организаторы туризма.

Торжественная церемония в культурной столице СНГ 2019 года Бресте закроет программу мероприятий года. На этом вечере эстафету почетного статуса примет Шымкент, город станет культурной столицей Содружества в 2020 году.