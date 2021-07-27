Баландин прошел в полуфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 27 июля, в Токио в рамках Олимпийских игр состоялась квалификация в плавании на дистанции 200 метров брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин. Он выступил в пятом заплыве.

Баландин показал четвертое время и седьмое среди всех участников. Это позволило ему выйти в полуфинал, который пройдет завтра.

Напомним, что ранее Василий Левит сенсационно нокаутом проиграл первый бой на Олимпиаде-2020.