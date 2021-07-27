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    Баландин прошел в полуфинал Олимпиады-2020

    27 Июля 2021, 17:10

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 27 июля, в Токио в рамках Олимпийских игр состоялась квалификация в плавании на дистанции 200 метров брассом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин. Он выступил в пятом заплыве.

    Баландин показал четвертое время и седьмое среди всех участников. Это позволило ему выйти в полуфинал, который пройдет завтра.

    Напомним, что ранее Василий Левит сенсационно нокаутом проиграл первый бой на Олимпиаде-2020.

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    Спорт Олимпиада Япония
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