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    Баландин обратился к болельщикам перед началом Олимпиады-2020 в Токио

    17 Июля 2021, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 июля олимпийская сборная Казахстана отправилась на Олимпиаду в Токио. Пловец Дмитрий Баландин перед вылетом пообещал стараться изо всех сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «Друзья, мы отправляемся на Олимпийские игры. Держите за нас кулачки, болейте. Мы будем стараться изо всех сил. Алга, Казахстан», — сказал олимпийский чемпион.

    Первая часть делегации вылетела из Алматы в Токио чартерным рейсом с исключительными мерами безопасности. Контакты делегации, персонала аэропорта и авиакомпании сведены к минимуму. Все авиационные сотрудники дважды прошли ПЦР-тестирование.

    Вторым рейсом 28 июля, в соответствии с графиком выступлений, в Японию отправятся борцы, команды по художественной гимнастике, артистическому плаванию, пятиборью и часть легкоатлетов — всего 43 человека.

    Всего в составе олимпийской команды Казахстана 96 спортсменов, которые завоевали 97 лицензий.

    Церемония открытия Олимпийских игр начнётся на токийском стадионе 23 июля в 17 часов по времени Нур-Султана.

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    Спорт Олимпиада
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