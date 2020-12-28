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    Бакытжан Темирболат освобожден от должности ответсекретаря Минкультуры и спорта РК

    28 Декабря 2020, 15:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бакытжан Темирболат освобожден от должности ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Темирболат Бакытжан Берикбайулы освобожден от должности ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

    В рамках Послания Президент РК поручил упразднить должности ответственных секретарей в министерствах до конца года.


    Автор:

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