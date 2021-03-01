Бакытжан Сагинтаев взял под свой личный контроль дело об убийстве алматинца

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отреагировал на обращение алматинки Ажар Абдрешевой, которая обратилась к акиму по поводу убийства ее супруга Кенже Байниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мужчина был убит во дворе своего дома 22 февраля. Как рассказала его супруга в своем обращении, убит он был личным водителем главного бухгалтера акимата города Алматы, водителя с ее слов уже уволили.

«В связи с обращением алматинки Ажар Абдрешевой взял на личный контроль дело по факту убийства ее супруга. Подозреваемый взят под стражу. Поручил начальнику департамента полиции города К. Таймерденову обеспечить всесторонность и объективность расследования. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего», - написал Бакытжан Сагинтаев в сети Facebook.