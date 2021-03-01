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    12:39, 01 Март 2021 | GMT +6

    Бакытжан Сагинтаев взял под свой личный контроль дело об убийстве алматинца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отреагировал на обращение алматинки Ажар Абдрешевой, которая обратилась к акиму по поводу убийства ее супруга Кенже Байниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мужчина был убит во дворе своего дома 22 февраля. Как рассказала его супруга в своем обращении, убит он был личным водителем главного бухгалтера акимата города Алматы, водителя с ее слов уже уволили.

    «В связи с обращением алматинки Ажар Абдрешевой взял на личный контроль дело по факту убийства ее супруга. Подозреваемый взят под стражу. Поручил начальнику департамента полиции города К. Таймерденову обеспечить всесторонность и объективность расследования. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего», - написал Бакытжан Сагинтаев в сети Facebook.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Акимат Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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