Бакытжан Сагинтаев провел заседание Экспертного совета по конкурентоспособности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі с участием Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Экспертного совета по конкурентоспособности. Об этом сообщает primeminister.kz.

В ходе заседания обсуждены вопросы развития туризма в Казахстане, как одного из ключевых факторов повышения конкурентоспособности страны.

Генеральный директор «Globalink Logistics Group» Сидик Хан, президент компаний «Masterconcept Consulting GmbH» Гернот Лейтнер и президент группы компаний «Alina» Ерлик Балфанбаев представили вниманию участников совещания проект развития горнолыжного туристского кластера «Заилийский Алатау», анализ текущей ситуации по развитию туризма и внесли свои предложения по реализации возможностей Казахстана в данной сфере.

Вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов отметил, что в настоящее время по поручению Главы государства Правительством прорабатывается проект государственной программы развития туризма и участие экспертов в данном процессе очень важен для разработчиков. В программе планируется предусмотреть инфраструктурные и маркетинговые вопросы, меры господдержки и безопасности для туристов. Реализация проектов предполагается в рамках государственно-частного партнерства.

По мнению членов Экспертного совета, потенциал страны достаточно высок для развития как туристического пункта назначения на все 4 сезона года. Природно-климатические условия позволяют развивать как пляжный, так и горнолыжный отдых. Для различных категорий туристов есть как жаркое солнце, песок и озера, Каспийское море, так снег, лыжи и горные развлечения, музыка, фильмы и фестивали, разнообразие природы, степи, экотуризм, недорогой внутренний туризм, оздоровительные центры, возможность изучения богатой культуры и наследия.

Также в дискуссиях в ходе заседания приняли участие генеральный директор группы компаний «Сентрас» Е. Абдразаков, председатель совета директоров АО «Группа Компаний Resmi» К. Мажибаев, председатель совета директоров CentrАsia Group А. Кудайберген, президент компаний «Arman Holding» С. Бисекеев и другие.