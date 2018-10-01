Бакытжан Сагинтаев провел встречу с немецкими экспертами по дуальному образованию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с экспертами из Германии: сопредседатель рабочей группы Совета иностранных инвесторов, директор по маркетингу и сбыту компании «КНАУФ» в республиках Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан Д. Пропп, глава представительства Германской экономики в Центральной Азии, председатель Союза Германской экономики в РК Р. Брайтнер, передает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития технического и профессионального образования в Казахстане путем дальнейшего совершенствования высокоэффективной конкурентоспособной системы подготовки и переподготовки кадров, практического внедрения дуального образования, повышения квалификации наставников на производстве и в целом модернизации системы профессионального обучения РК.

Иностранные эксперты поделились опытом профессионального образования в Германии. В частности, научный сотрудник Федерального института профессионального образования и обучения г. Бонн Х. Л. Кресс рассказала о преимуществах дуального образования, механизмах внедрения и вкладе в национальную экономику страны.

Казахстанские участники в лице министров образования и науки Е. Сагадиева, труда и социальной защиты населения М. Абылкасымовой, по инвестициям и развитию Ж. Касымбека, первого вице-министра национальной экономики Р. Даленова и заместителя председателя правления НПП РК «Атамекен» О. Ордабаева рассказали о текущей ситуации по внедрению дуального образования в Казахстане, отметив при этом важность и актуальность перехода к вопросу модернизации профессионального образования и нового уровня подготовки высококвалифицированных кадров.

Дуальное обучение в РК внедряется с 2012 года. В настоящее время система внедрена в 460 колледжах (70%) (2013 г. - 176 колледжей, 2014 г. - 280, 2015 г. - 348, 2016 г. - 421) с участием 3055 предприятий с охватом 31 607 студентов по 80 специальностям и 165 квалификациям.