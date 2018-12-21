Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой центра Visit Almaty

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках рабочей поездки в Алматы Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в целях ознакомления с развитием туристического потенциала города посетил ряд инфраструктурных объектов: железнодорожный вокзал «Алматы-2» и туристический хаб Visit Almaty. Здесь же состоялась презентация нового сервиса Carsharing, передает primeminister.kz.

В ходе посещения нового туристического хаба Visit Almaty, который открылся во Дворце спорта им. Балуана Шолака в ноябре текущего года, Премьер-Министру доложили, что в консультационном центре каждый турист может получить всю необходимую информацию: карты, путеводители, атласы горных маршрутов, брошюры туроператоров, анонсы культурно-массовых мероприятий и т.д. Помимо этого, консультанты призваны оказывать помощь в решении различных проблем - от экстренных, связанных с законом и здоровьем, до логистических, к примеру «где поесть и как добраться до Кок-тобе». За 11 месяцев консультацию в центре получили более 25,2 тыс. туристов.

Б. Сагинтаев осмотрел информационный центр туристов. У юрты-фотозоны директор центра ремесленников Qazaq Oner А. Жансерикова презентовала юрту и отметила удачную локацию хаба. Здесь реализуются проекты по продвижению туристского потенциала, проводится анализ конкурентоспособности региона и возможностей развития туризма. На территории центра открыты семь познавательных зон, оформленных в национальном стиле, имеется коворкинг-площадка для туристов.

Заместитель акима города Е. Аукенов, в свою очередь, сообщил, что благодаря проводимой работе количество туристов в городе за текущий год по сравнению с прошлым годом увеличилось на 11%. Алматы посетило 43,6% туристов, это практически половина всех зарубежных туристов, приезжающих в Казахстан. Количество прибывших туристов в Алматы за II кв. 2018 г. составляет 503 тыс. человек.

Одним из проектов, позволяющих увеличить туристическую привлекательность, станет реконструкция железнодорожного вокзала «Алматы-2», запланированная на 2019-2020 гг. Во время посещения объекта Б. Сагинтаеву доложили, что проект предполагает строительство дополнительного терминала, второго пути между «Алматы-2» и «Алматы-1», подземных переходов и новых пассажирских платформ для пригородных маршрутов. В целом, модернизация вокзала позволит увеличить полезную площадь объекта в два раза.



Здесь же Премьер-Министру доложили о развитии транспортной инфраструктуры города, презентовали новую систему сервиса «Каршеринг». Система позволяет через мобильное приложение оформлять поминутную аренду автомобиля. Данная услуга доступна любому человеку, имеющему водительское удостоверение. В Алматы сервис запущен в октября текущего года, за прошедшее время количество зарегистрированных пользователей сервиса превышает 10 тыс. человек. Б. Сагинтаев осмотрел ряд новых легковых автомобилей, доступных для пользователей сервиса. Всего запущено больше сотни новых автомобилей, при этом количество в 2019 г. составит 500, а к 2021 г. в стране будет парк из 1,5 тыс. автомобилей. Согласно информации компании Anytime, в марте 2019 г. планируется запустить сервис в Астане, в конце 2019 г. - в Шымкенте.

По данным акимата Алматы, в этом году обновление автобусного парка города достигнет 80%. За счет частных инвестиций построены автопарк и завод по выпуску электроавтобусов третьего поколения. Их дальнейший запуск на маршруты города положительно скажется на экологической обстановке Алматы. Также в Алматы организована первая в Казахстане линия BRT (скоростного общественного транспорта), внедрены 110 километров выделенных полос для общественного транспорта и одностороннее движение на 10 центральных улицах, сформирован велокоридор от Орбиты до Зеленого базара. Строятся две станции метро, что позволит связать центр со спальными районами и присоединенными территориями города.



На сегодня 97% всех транзакций в общественном транспорте Алматы осуществляется безналичным путем. Внедрены автоматизированная система диспетчерского управления с GPS-системой и видеокамерами на автобусах, а также система штрафов за поступающие от пассажиров жалобы при субсидировании перевозчиков. В городе действует система фото- и видеофиксации нарушений ПДД, контролируется 709 полос движения, со следующего года начнется двукратное увеличение постов.

Напомним, Главой государства уделяется особое внимание развитию туризма. В Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» отмечено, что одним из перспективных источников для любого региона является развитие въездного и внутреннего туризма, создающего сегодня каждое десятое рабочее место в мире. В связи с этим Правительством ведется комплексная работа по развитию инфраструктуры и снятию барьеров в отрасли туризма. В 2019 г. будет впервые разработана Государственная программа по развитию туризма до 2023 г. Главным индикатором программы будет являться увеличение доли туризма относительно ВВП до 8%.