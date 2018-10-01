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Бакытжан Сагинтаев ознакомился с качеством медицинской помощи в Семее

10 Октября 2018 16:54 124
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Бакытжан Сагинтаев ознакомился с качеством медицинской помощи в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев во время осмотра больницы скорой медицинской помощи в городе Семее ознакомился с проводимой работой в регионе по повышению качества здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

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В ходе посещения больницы, Бакытжан Сагинтаев ознакомился с качеством предоставления медицинских услуг. Были посещены операционное отделение, а также приемный покой, где, по словам руководителя управления здравоохранения области М. Шоранова, внедрена новая система Triaqe. Нововведения нацелены на ускорение сроков оказания медпомощи. В приемном покое внедрена разноуровневая система, которая в зависимости от цвета показывает врачам и медицинским сотрудникам местоположения пациентов с разными сложностями заболеваний. Это позволяет в приоритетном порядке оказывать необходимую медицинскую помощь остро нуждающимся пациентам. Больница также оснащена современным медоборудованием. Только за 8 месяцев т. г. было обслужено около 9 тыс. пациентов.

Triage-система - распределение пациентов на группы, исходя из нуждаемости в первоочередных и однородных медицинских услугах. Пациенты разделяются на три «коридора», в зависимости от вида обращения и тяжести состояния: от экстренной неотложной до плановой госпитализации. Это позволяет четко и быстро оказать медпомощь при неотложных состояниях критическим пациентам, т. е. можно сразу оказать реанимационные мероприятия, дефибрилляцию сердца и т. д. Коридоры не пересекаются между собой, что имеет большое значение для поддержания санитарно-эпидемиологического состояния на объекте и предупреждения распространения возбудителей различных инфекционных заболеваний.

Здесь же Премьер-Министру доложили о реализации в регионе Госпрограммы «Денсаулық» и Комплексного плана повышения эффективности системы здравоохранения Восточно-Казахстанской области на 2017-2019 гг. В частности, о цифровизации здравоохранения области, дерегулировании сферы, развитии ГЧП и сектора частных услуг, а также о планах по выполнению поставленных Главой государства задач в Послании народу «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», где качество медицинских услуг определено важнейшим компонентом социального самочувствия населения.

На данный момент в государственных медучреждениях области работают свыше 4 тыс. врачей и около 11,5 тыс. средних медработников. В целях обеспечения региона квалифицированными кадрами оказываются меры социальной поддержки выпускников медицинских вузов. Вместе с тем, молодым специалистам, прибывшим в сельскую местность, оказывается социальная поддержка. К примеру, по программе «С дипломом - в село!» 40 специалистам выплачено единовременное подъемное пособие и 12 врачам выдан льготный кредит для приобретения жилья. В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» врачам было предоставлено жилье в Усть-Каменогорске.

Руководитель управления здравоохранения ВКО М. Шоранов доложил, что для предоставления пациентам высокотехнологичной медицинской помощи в области функционируют Центр роботизированной хирургии, Центр трансплантологии, Инсультный центр. Кроме того, планируется реализовать проекты в области нейрохирургии и гематологии. В целом, по данным акимата, к концу 2019 г. все медицинские организации области по приоритетным направлениям будут оснащены современным медицинским оборудованием мирового уровня.

В рамках цифровизации системы здравоохранения в 100% в государственных и 97,4% самостоятельных медорганизациях внедрены медицинские информационные системы. 100% сотрудников обучены работе с информсистемами Министерства здравоохранения. Для разъяснения пациентам и предоставления помощи в установке и применении новых мобильных приложений в регистратурах медорганизаций созданы посты цифровой грамотности. До конца года запланирован 30% охват городских медорганизаций и 15% сельских мобильными приложениями. Вместе с тем, с 1 июля осуществляется переход на безбумажное ведение медицинской документации.

Следует отметить, что в настоящее время в сфере здравоохранения ВКО реализуется шесть проектов по принципу ГЧП. Кроме того, большое внимание уделяется развитию частной медицины. Так, 47% медицинских организаций области, оказывающие гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, являются частными.

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Ключевые слова: Премьер-министр РК, Правительство РК, Восточно-Казахстанская область,
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