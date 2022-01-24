Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на заседании городского штаба отчитал акима Бостандыкского района Алтая Рахимбетова за повышенные цены на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После отчета заместителя акима Максата Кикимова, градоначальник у районного акима спросил, почему у них самое большое нарушение: «Вот Бостандыкский район. 21 нарушение. Район не работает что ли? Вот, например, в Турксибском - ни одного нарушения в магазинах у дома. У вас самое большое нарушение. В чем причина?».

«Мы, наоборот, каждый день проводим проверки, подобные факты выявляем и с владельцами магазинов у дома работаем, чтобы они снижали эти цены», - ответил Алтай Рахимбетов.

«То есть вы хотите сказать, что у Турксибского района нет нарушений, потому что аким района не работает?» - спросил аким Алматы.

«Нет, я так не хочу сказать. Я хочу сказать, что у нас на ежедневной основе постоянно проводится мониторинг», - сказал Рахимбетов.

«Если вы мониторите каждый день, то у вас не должно быть нарушений. А так у вас самые большие нарушения. Возьмите на контроль, нельзя так», - отчитал акима района Сагинтаев.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев также обратился к торговым точкам города с просьбой не «баловаться» с повышением цен.