Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного Суда РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства судья Конституционного Суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного Суда Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось о том, что Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.

Б. Нурмуханов родился 13 мая 1979 года в Восточно-Казахстанской области. В 2000 г. окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук.

Трудовой стаж:

2000 - 2003 гг. - преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета;

2003 – 2011 гг. - консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан;

2011 г. - руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» в 2013 г.);

2008 – 2017 гг. - офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству;

2017 – 2022 гг. - руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан;

С 01.01.2023 г. - судья Конституционного Суда Республики Казахстан.

Фото: gov.kz



