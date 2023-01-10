Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного Суда РК

    10 Января 2023, 15:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства судья Конституционного Суда Республики Казахстан Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного Суда Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сообщалось о том, что Нурмуханов Бакыт Маратович назначен судьей Конституционного Суда Республики Казахстан с 1 января 2023 года.

    Б. Нурмуханов родился 13 мая 1979 года в Восточно-Казахстанской области. В 2000 г. окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности «Правоведение». Кандидат юридических наук.

    Трудовой стаж:

    2000 - 2003 гг. - преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета;

    2003 – 2011 гг. - консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник Председателя Конституционного Совета Республики Казахстан;

    2011 г. - руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» в 2013 г.);

    2008 – 2017 гг. - офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, Венецианской комиссии, по совместительству;

    2017 – 2022 гг. - руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан;

    С 01.01.2023 г. - судья Конституционного Суда Республики Казахстан.

    Фото: gov.kz
    Президент Казахстана Назначения Конституционный суд
    Новости по теме
    Новости по теме
    Конституционный Суд: как работает и почему важен для казахстанцев
    Алмас Исаков назначен руководителем аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК
    Президент РК назначил Послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии
    Отмена закона о Первом Президенте: в специальную комиссию войдут депутаты Мажилиса
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Свечение в небе запечатлели жители Павлодарской области
    Новости партнеров