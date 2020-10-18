Баку и Ереван договорились о временном гуманитарном прекращении огня

БАКУ. КАЗИНФОРМ – По сообщению внешнеполитического ведомства АР, Азербайджан и Армения договорились о временном гуманитарном прекращении огня с 00:00 по местному времени 18 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данное решение было принято, следуя заявлению президентов Франции, России и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ), от 1 октября текущего года, а также заявлению сопредседателей МГ ОБСЕ от 5 октября текущего года и в соответствии с Московским заявлением от 10 октября 2020 года.

Комментируя данную тематику для одного из телеканалов, руководитель управления пресс-службы МИД АР Лейла Абдуллаева сказала, что цель гуманитарного прекращения огня - вывести с поля боя тела шехидов азербайджанской армии и военнослужащих противоположной стороны, а также обмен пленными, и подчеркнула, что точной информации о том, как долго продлится соглашение, не имеется.

17 октября глава МИД Азербайджана Д. Байрамов провел телефонные разговоры со своим российским и турецким коллегами С. Лавровым и М. Чавушоглу. В ходе разговора он проинформировал их о ракетном обстреле азербайджанского города Гянджа, во второй раз после достижения режима гуманитарного прекращения огня. Кроме того, он обменялся с собеседниками мнениями о последней ситуации в регионе.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян также прокомментировала гуманитарное перемирие, сообщает агентство Armenpress.

«Мы исходим из того, что этой договоренностью реализуется принятое в Москве совместное заявление от 10 октября, в котором подтверждено прекращение огня и подчеркнута необходимость внедрения параметров прекращения огня, которое должно быть стабильным и верифицируемым», - отметила она.

Напомним, эскалация конфликта вокруг Нагорного Карабаха началась 27 сентября. Ведутся полномасштабные боевые действия. В Азербайджане и Армении было объявлено военное положение. В результате состоявшихся по инициативе российской стороны консультаций в Москве Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.