Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
вчера 22:11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Бактияр Эюбов прошел взвешивание перед боем с американцем с 22 нокаутами
10 Января 2020 06:11
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14-1-1, 12 КО) прошел взвешивание перед десятираундовым поединком с непобежденным американцем Джароном Эннисом (24-0, 22 КО). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеБатыр Джукембаев обратился к казахстанцам перед боем за титулы IBF и WBC Батыр Джукембаев узнал имя соперника по титульному бою в январе Айдос Ербосынулы сохранил второе место в рейтинге WBA после победы нокаутом
Эюбов показал на весах 146,2 фунта (66,3 килограмма), Эннис — 145,8 фунта (66,1 килограмма). Лимит для полусреднего веса составляет 147 фунтов.
Таким образом, боксеры успешно сделали вес, а затем прошли церемонию дуэли взглядов.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Стартовала аккредитация СМИ на Чемпионат мира-2020 по хоккею в Швейцарии
- Казахстанские волейболистки вышли в полуфинал квалификационного турнира
- Михаил Кукушкин уступил во втором матче турнира в Дохе
- Зарина Дияс завершила борьбу на турнире в Китае
- Четыре лыжника из Казахстана выступят на Юношеских Олимпийских играх в Швейцарии
- Казахстанец Садриддин Ахмедов признан «Открытием года» в Канаде
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047