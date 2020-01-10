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Бактияр Эюбов прошел взвешивание перед боем с американцем с 22 нокаутами

10 Января 2020 06:11
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Бактияр Эюбов прошел взвешивание перед боем с американцем с 22 нокаутами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бахтияр Эюбов (14-1-1, 12 КО) прошел взвешивание перед десятираундовым поединком с непобежденным американцем Джароном Эннисом (24-0, 22 КО). Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Эюбов показал на весах 146,2 фунта (66,3 килограмма), Эннис — 145,8 фунта (66,1 килограмма). Лимит для полусреднего веса составляет 147 фунтов.

Таким образом, боксеры успешно сделали вес, а затем прошли церемонию дуэли взглядов.


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Ключевые слова: Спорт,
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