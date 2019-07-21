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    Бакинский госуниверситет поддержал эстафету #Аbai175

    21 Июля 2019, 10:57

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Доцент Кафедры тюркологии Бакинского государственного университета (БГУ), руководитель Центра казахского языка, истории и культуры имени Абая Кунанбаева при БГУ, к.ф.н. Фатима Дурсунова поддержала эстафету в честь 175-летнего юбилея Великого казахского поэта и мыслителя и прочитала отрывок из «Слов назидания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Далее Ф.Дурсунова передала эстафету прочтения стихотворений Абая ректору КазНУ им.Аль-Фараби Галимкаиру Мутанову, а также профессорско-преподавательскому составу вуза.

    Центр Абая при БГУ начал функционировать в2011 году.

    Напомним, к 175-летию Абая Кунанбаева был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

    Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, Ассамблея народа Казахстана, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, акимы регионов также поддержали эстафету.

    Коллектив МИА «Казинформ» также принял участие в челлендже #Abai175, приняв эстафету от «Egemen Qazaqstan».

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Культура Азербайджан Видео Абай
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