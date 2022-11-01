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    БАКАД введут в эксплуатацию в 2023 году

    1 Ноября 2022, 19:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу введут в эксплуатацию в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета автодорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    По данным комитета, строительство БАКАД на сегодня завершено на 95%.

    «Завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В настоящее время ведется работы по обустройству. Строительство БАКАД идет с опережением, на данный момент срок окончания дорожных работ запланирован до конца текущего года. Проект полностью будет завершен в 2023 году», - сообщили в пресс-службе Комитета автодорог.

    Общая протяженность автодороги составляет 66 км (первая категория, 6 полос). Реализацию БАКАД осуществляет турецко-корейский консорциум. Строительство началось в мае 2018 года.

    По расчетам специалистов, дорога разгрузит улицы мегаполиса на 60% и улучшит экологическую обстановку.

    БАКАД – один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Казахстана. Его завершение поспособствует росту экономики области из-за привлечения около 300 млрд тенге инвестиций. Это даст мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса: развитию придорожного сервиса, транспортно-логистических терминалов вдоль него, улучшению доступа к рынкам для промышленных предприятий.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Инфраструктурные проекты Алматы Строительство Дороги
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