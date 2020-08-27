Бахытжан Самиева: Конституция – центр нашей жизни

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Председатель общественного совета города Петропавловска Бахытжан Самиева считает, что Конституция играет особую роль в жизни каждого казахстанца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы все живем по Конституции РК. Во все времена жизнь людей подчинялись определенным законам и правилам. Именно в Конституции определены права и обязанности каждого гражданина. Конституция – центр нашей жизни, ядро правовой системы. Она регулирует широкую сферу общественных отношений. Без нее была бы анархия», - считает Б.Самиева.

Председатель общественного совета уверена, что День Конституции – особый праздник в истории Казахстана. Большое значение он имеет для каждого жителя страны.

Б. Самиева считает, что важно рассказывать молодому поколению о значимости Основного закона государства. Объяснять, что Конституция является одним из достижений демократического, правового, социального и светского государства, каким является Казахстан.

«Как гражданин Казахстана, как общественник я бы хотела, чтобы Конституция была одна на века. Но мы относительно молодое государство, мы еще учимся жить, идет становление, поэтому поправки обоснованы. Думаю, что настанет такой момент, когда нашей Конституции будет и 100, и 200 лет», - сказала Б. Самиева.