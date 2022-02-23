Бахытжан Ертаев: Мы должны воспитывать молодежь в духе патриотизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы должны воспитывать молодежь в духе патриотизма, чтобы они любили свое государство, понимали, что здесь их будущее. Таким мнением поделился казахстанский военачальник, генерал-лейтенант запаса Бахытжан Ертаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, Глава государства, как Верховный Главнокомандующий взял большую ответственность за защиту, за мир, спокойствие своего народа. А это непростая должность – быть Президентом, Верховным Главнокомандующим. Долг каждого гражданина, как военный хочу сказать, – выполнение поставленных задач перед народом, который в нас верит. Конечно, это были такие события (январские события), которых мы не ожидали. И это предательство тех, которые должны были первыми, опередив всех, донести до Главы государства. Но они этого не сделали и за это должны быть наказаны», - прокомментировал генерал.

В ходе телефонной беседы спикер высказался касательно введения войск ОДКБ в страну.

«Что касается январских событий, мы прекрасно понимаем, что все готовилось. Сначала все шло мирно, потом происходило то, что мы знаем. И Главе государства необходимо было принимать решение, чтобы навести порядок. И это решение он принял. Он обратился к ОДКБ. Вы знаете, что, когда горит дом соседа, все соседи идут тушить пожар. И это на деле показали страны-участницы Договора о коллективной безопасности. Многие убедились, что есть такая миротворческая сила, которая способна поддержать государство. Глава государства вовремя обратился к ОДКБ и мы видели способность, поддержку всех ведомств Коллективной безопасности во главе с Премьером Армении. В короткие сроки прибыли войска ОДКБ и выполнили задачу по обеспечению безопасности стратегических объектов, на которую ориентировался наш Верховный Главнокомандующий. Силы Коллективной безопасности не выпустили ни один патрон. Они дисциплинированно и организованно выполнили ту задачу, которая стояла перед ними. Были разговоры, что они приехали надолго. Но никто не понимал, что у ОДКБ есть свой договор, они выполнили свою задачу организованно и четко, а после улетели в свои постоянные места дислокации», - объяснил генерал-лейтенант запаса.

Бахытжан Ертаев отметил, что решение Главы государства еще раз подтвердило его четкое понимание и решительность его воли, характера.

«Как военный человек, говорю: мы должны понимать, что до сих пор не стоит успокаиваться, пока не найдется последнее оружие. Нужно сделать все возможное – помогать силовым структурам, специальным подразделениям. Если мы хотим мирно жить, мы должны сделать все возможное, чтобы найти все оружие и боеприпасы. Силовые структуры продолжают выполнять эту работу. Мы видим успехи в этом направлении. Это еще не все. Необходимо еще работать», - рассказал спикер.

Бахытжан Ертаев считает, что теперь нужно сделать соответствующие выводы и уделить больше внимания воспитанию молодежи.

«Я уже давно говорил, что необходимо заниматься молодежью, их индивидуальным воспитанием. У нас есть молодежь, есть возможности, их нельзя упускать. Мы должны воспитывать молодежь в духе патриотизма, чтобы они любили свое государство, понимали, что здесь их будущее. Дорога открыта для молодежи. Это их Родина. Они дальше продолжат тот путь, который мы начинали. Мы надеемся, что больше такого не повторится. А для этого необходимо сделать правильные выводы, не нужно приукрашивать, нужно говорить, как оно есть: «да, мы упустили, да где-то было предательство». Все это должно быть открыто и народ должен знать», - добавил Бахытжан Ертаев.