Бахытгул Турабекова: Идеи и труды Абая могут компетентно представлять казахскую культуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Идеи и труды Абая могут максимально компетентно представлять казахскую культуру в мировом пространстве. Такое мнение высказала доцент Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Бахытгул Турабекова, комментируя статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан ХХІ века», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статья Президента Казахстана, посвященная 175-летию великого поэта и мыслителя, выделяет стратегические требования совершенствования современного казахстанского общества. Изучение работ мыслителя должно сформировать не только список актуальных ценностей, но и раскрыть структуру мышления и восприятия в менталитете казахского общества. Это позволит сформировать алгоритмы внедрения ценностей в жизнь и сознание казахстанского общества. Современные темпы мирового развития задают свои условия национального развития. Сохранение национальной идентичности позволит не только сберечь свою культуру, язык и ценности, но и задать темп прогрессивного развития государства и нации, в целом. Несомненно, что наука, образование, язык и искусство являются структурно-функциональными элементами национального развития. И на сегодняшний день государство активно стимулирует данные стратегические сферы. Закон «О статусе педагога», социальная поддержка системы образования, увеличение бюджета на развитие науки и искусства являются непосредственными катализаторами прогресса национального развития. Развитие нации вне системы государственного порядка осложнено», – говорит Б.Турабекова.

По ее словам, основные критерии правового государства: верховенство закона, открытость правительства, подотчетность государству и активность гражданского общества, являются требованиями развития успешного современного государства. Концепция «Слышащее государство» нашла свою реализацию в деятельности Национального совета общественного доверия, в законе «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан». Эффективность демократических процессов зачастую обусловлена системой рекрутирования элит. И в этом аспекте принцип меритократии, реализуемый в Казахстане, является дополнительным подтверждением намерений властей. По мнению Б.Турабековой, только взвешенная политика, исключающая радикальные потрясения способна сформировать устойчивую политическую систему страны.

«Однако государство – это и есть люди. И каждый человек, являясь субъектом общества, несет в себе ценности. Единые ценности способны сформировать сплочённое общество. И от того, какими будут эти ценности, зависит, каким будет общество. Ценности традиционного казахского общества: почитай старших, не обижай младших, помоги просящему, поддержи упавшего, способны сохранить национальную уникальность казахов в современном мире. Извечные ценности, прописанные Абаем, являются актуальными и в современном мире. Так, например, труд, рациональные действия, честность в работе и инициативность являются двигателями прогресса для экономики и развития в целом. Великий Абай говорил, что человек должен быть целостной личностью, и для этого ум, смелость и сердце должны быть едины», – сказала Б.Турабекова.

Как считает доцент, только баланс линий ценностей современного человека – материальных и духовных, позволит сформировать целостную личность. И в этом случае социальная поддержка государства будет способствовать формированию общества с высокими ценностными нормами. В формировании культуры и идеологии общества важен упор на личности-идеалы. Именно такой личностью должен выступить великий поэт и философ Абай. А его идеи и труды могут максимально компетентно представлять казахскую культуру в мировом пространстве. Популяризация и масштабирование его наследия требует работы современных специалистов культуры, искусства, науки и бизнеса. Возможно, его слова станут уместными цитатами в государственных учреждениях, детские организации будут называться его именем, место рождения и жизни станет объектом международного культурного туризма, а его книга займёт достойное место в каждом доме. Год празднования юбилея Абая, став годом приобщения к наследию поэта и впитывания его уроков жизни, даст возможность Казахстану сделать большой эволюционный прорыв.

Напомним, вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».