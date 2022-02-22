Бахыт Султанов в Тегеране провел переговоры с первым вице-президентом Ирана

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – В Тегеране состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбер Дезфули, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Основной темой встречи стало расширение торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Бахыт Султанов проинформировал первого вице-президента Ирана об итогах казахстанской торгово-экономической миссии и 17-го заседания казахстанско-иранской Межправительственной комиссии, которые состоялись накануне.

«Исламская Республика Иран является исторически дружественным государством и региональным партнером Республики Казахстан. Развитие взаимовыгодных отношений с Ираном является одним из внешнеполитических приоритетов страны», - отметил Б. Султанов.

Иран является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в регионе. Возможность полного использования потенциала сотрудничества ограничивает санкционный режим.

«Мы провели консультации с Государственным департаментом США по вопросу сотрудничества с Ираном в условиях санкций», - проинформировал Б. Султанов.

Он также выразил надежду, что проходящие в Вене переговоры между Ираном и США успешно завершатся в самое ближайшее время.

Было отмечено, что объемы взаимной торговли не отражают реальных возможностей двух стран. В связи с этим была обозначена задача по увеличению объемов товарооборота до $3 млрд в ближайшие годы (в 2021 г. товарооборот составил $440,1 млн). При этом было отмечено, что одним из направлений для достижения этой цели может стать сотрудничество в сфере своп по широкому кругу продукции, в особенности продовольственных товаров. Это также облегчит выход казахстанскому экспорту на рынки стран Персидского залива через южные порты Ирана.

На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества в банковской сфере, развития логистического потенциала, а также совместного использования морских и сухопутных портов двух стран. Казахстанская сторона также предложила Тегерану не ограничиваться исключительно торговлей, а перейти к более интенсивному инвестиционному сотрудничеству и промышленной кооперации.

В настоящее время иранские инвестиции уже присутствуют в Казахстане (проект освоения медно-молибденового месторождения Борлы и строительства гидрометаллургического завода по производству катодной меди). Казахстан также заинтересован принять участие в разработке месторождений на территории Ирана.

Первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер Дезфули поддержал предложение по углублению взаимодействия в сфере ГМК.

«Сейчас реализуется ряд успешных проектов нашими компаниями. Для еще большего расширения взаимосвязей нам необходимо снять барьеры, которые мешают нашему бизнесу», - сказал г-н Дезфули.

Он также отметил, что Казахстан уже стал хабом по производству отдельных товаров в Евразийском пространстве. При этом Иран, по его словам, имеет потенциал стать аналогичным хабом в своем регионе. Сопряжение и балансирование интересов и возможностей двух стран, в том числе, в части промышленной кооперации будут способствовать сближению экономик и продвижению экономических интересов Казахстана и Ирана.

При этом расширению взаимной торговли государств будет способствовать расширение ныне действующего временного соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Исламской Республикой Иран до полноформатного. Заключение полноформатного соглашения о ЗСТ позволит отменить и/или снизить таможенных пошлин на не менее 80% товарной номенклатуры.

Что касается банковского сотрудничества, то первый вице-президент ИРИ предложил странами ориентироваться во взаимной торговле на национальные валюты.

Протоколом 17-го заседания казахстанско-иранской Межправительственной Комиссии предусмотрено рассмотрение возможности создания совместного комитета по банковскому сотрудничеству для определения соответствующих методов и инструментов для облегчения торговли между двумя странами. Для интенсификации бизнес-контактов Казахстаном принято решение о возобновлении регулярных рейсов между РК и ИРИ с частотой 4 рейса в месяц.

В завершение встречи стороны еще раз подтвердили взаимный интерес к углублению торгово-экономического сотрудничества двух стран.