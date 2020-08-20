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    Бахыт Султанов: Узбекистан – наш ключевой партнер в Центральной Азии

    20 Августа 2020, 12:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов рассказал о процессе снятия барьеров во внешней торговле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За год нам удалось снять 16 барьеров и, что очень важно, добиться сокращения сроков рассмотрения Евразийской экономической комиссией обращений о признаках барьера до трех месяцев. Раньше этот процесс мог длиться и год. Все наши интересы мы вписали в проект Стратегии развития Евразийского союза. Они направлены на обеспечение беспрепятственного доступа наших товаров на рынки государств-членов ЕАЭС», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.


    Он подчеркнул, что ведомство в рамках внешнеторговой дипломатии борется с торговым протекционизмом.


    «Очень много случаев, когда страны по политическим или экономическим соображениям ставят препятствия для взаимного товарооборота. И на фоне пандемии мы видим, что за пять месяцев этого года более 600 таких актов и решений было принято всеми странами-участницами ВТО. В прошлом году мы устранили барьеры при транзите нашего угля в Украину через территорию России Не допущен ввод в США повышенной импортной таможенной пошлины на казахстанскую титановую губку. Сейчас ведем переговоры с США по защите интересов наших производителей кремния», - отметил спикер.


    По его словам очень важен вопрос сертификации.


    «Нам удалось на пространстве Евразийского экономического союза пролоббировать введение системы сертификата о происхождении серийной продукции. Сейчас отрабатываем вопрос стыковки интересов в техрегулировании и оценки соответствия с Узбекистаном. Мы рассматриваем Ташкент в качестве нашего ключевого партнера в Центральной Азии и крупнейшего рынка сбыта», - заключил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Экономика Узбекистан ЕАЭС
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