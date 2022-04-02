Бахыт Султанов поручил усилить контроль за размером торговой надбавки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова состоялось очередное совещание по исполнению поручений Главы государства по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,3%. С начала года – 11,4%. Больше всего за неделю подорожали лук (12,2%), капуста (8,3%), морковь (3,9%), картофель (2,6%), мясо кур (1,7%), масло сливочное и мука (1,2%). Максимальный средний рост цен СЗПТ за неделю был допущен в Жамбылской области (4,2%), Шымкенте (3,9%), Мангистауской области (2,1%).

Бахыт Султанов сделал замечания акиматам, где отмечен наибольший рост цен.

«В городе Шымкенте обеспеченность по социально значимым товарам 212%, по всей овощной продукции – более 100% (картофель 229,4%, морковь 159,7%, лук 164,0%, капуста 154%). Но при этом у вас допущен максимальный рост на картофель на 16,8% и на лук на 74,7%. В целом рост отмечен на все овощи, входящие в перечень социально значимых товаров, подорожали морковь на 13% и капуста на 16,4%. Мероприятиями по контролю торговой надбавки в вашем регионе охвачено 78,9% всех магазинов «у дома», на которых выявлены всего 10 нарушений. Учитывая отмеченный рост, очевидна неэффективность проводимой работы», — обратился Бахыт Султанов к заместителю акима г. Шымкента. Аналогичные замечания по результатам проверок были озвучены в адрес ряда других регионов.

Так, в Жамбылской области проведены контрольные мероприятия по соблюдению торговой наценки с охватом 52,7% объектов, зафиксировано 9 нарушений. В Мангистауской при 100% охвате выявлено также всего 9 нарушений. А в г. Нур-Султане 100% охват выявил лишь 4 нарушения.

«Проверками необходимо охватывать лишь проблемные объекты, в которых нестабильно варьируются цены, и закреплять результат проведенной профилактической работы», — отметил Бахыт Султанов.

В целом мероприятиями контроля за соблюдением субъектами бизнеса допустимой торговой надбавки за прошедшую неделю охвачено 36,5 тысячи магазинов, или 87% объектов торговли. Выявлено 259 нарушений, что в 2,5 раза ниже, чем неделей ранее.

По итогам проведенных проверок в 3 торговых объектах г. Шымкента торговая надбавка была снижена на 5-15%, в Жамбылской области – на 2-9%, в Мангистауской области в результате рейдов торговая наценка снижена с 25-33% до 9-14%.

В настоящее время начаты проверки в отношении более 100 торговых рынков на предмет ограничения конкуренции, установления и поддержания цен. Проводятся расследования по признакам сговора на рынках мяса кур, яиц куриных, сахара и минеральных удобрений. За последние 2 недели заключены комплаенсы о сдерживании цен с оптовыми поставщиками сахара из Жамбылской и Туркестанской областей и с производителем гречневой крупы из Павлодарской области.

Всего с начала года Агентством по защите и развитию конкуренции заключено 12 соглашений по снижению торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% с производителями куриных яиц, торговыми сетями и оптовыми поставщиками сахара, риса, гречки.

Согласно информации Министерства сельского хозяйства, в Республике Казахстан объем запасов социально значимых продовольственных товаров составляет 843 тыс. тонн. В том числе: муки – 12,4 тыс. тонн, картофеля – 4,7 тыс. тонн, сахара – 3,9 тыс. тонн, масла подсолнечного – 1,4 тыс. тонн, макарон – 1,3 тыс. тонн, моркови – 1,1 тыс. тонн, риса – 0,6 тыс. тонн, лука – 0,5 тыс. тонн, гречки – 0,4 тыс. тонн, молока – 0,4 тыс. тонн, капусты – 0,07 тыс. тонн, соли – 0,07 тыс. тонн, кисломолочной продукции – 0,03 тыс. тонн, хлеба – 0,02 тыс. тонн, говядины – 0,01 тыс. тонн, кур – 0,007 тыс. тонн.

По итогам совещания Бахыт Султанов поручил акиматам усилить госконтроль за соблюдением розничными и оптовыми субъектами торговли предельно допустимой торговой надбавки не более 15%, а также продолжить расследования посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.

Кроме того, он акцентировал внимание акиматов на важности на увеличении финансирования и своевременного использования «оборотной схемы». Это позволит регионам зафиксировать цены на социально значимые продовольственные товары через форвардные контракты в период посевной кампании.