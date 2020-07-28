Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Бахыт Султанов отметил необходимость снижения комиссии межбанковских переводов

    28 Июля 2020, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил необходимость рассмотрения вопросов снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развития новых небанковских платежных систем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях дальнейшего развития электронной торговли просим поддержать изменение в норму в Налоговом кодексе об освобождении от уплаты КПН и ИПН для индивидуальных предпринимателей в случае, если доходы от осуществления электронной торговли составляют не менее 40% от совокупного годового дохода. Для стимулирования использования безналичных платежей требуется проработать совместно с Национальным банком вопросы снижения комиссии межбанковских переводов, эквайринга, а также развивать новые небанковские платежные системы», - сказал Бахыт Султанов на заседании Правительства.

    Министр добавил, что в рамках новых норм закона о защите прав потребителей Министерством предусмотрен запуск единой платформы приема жалоб от потребителей по принципу «одного окна».

    «Она позволит потребителю восстанавливать свои права, а также расширять свои знания и улучшать культуру бизнеса в режиме онлайн. Сегодня тема маркетплейсов по защите прав потребителей является трендовой на повестке ВТО, ЕАЭС и ОЭСР», - резюмировал Бахыт Султанов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая