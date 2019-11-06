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    Бахыт Султанов обсудил с коллегами по ВТО реформы Всемирной торговой организации

    6 Ноября 2019, 21:58

    ШАНХАЙ. КАЗИНФОРМ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов принял участие в Неформальной министерской встрече ВТО в Шанхае (Китайская Народная Республика) для обсуждения возможных итогов 12-й Министерской конференции в Нур-Султане в 2020 году и вопросов реформирования ВТО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Неформальные заседания министров проводятся по инициативе членов ВТО с целью рассмотрения промежуточных результатов обсуждений и определения дальнейших шагов для достижения существенных результатов на предстоящем заседании Министерской конференции ВТО.

    В неформальном заседании министров ВТО, организованном Правительством Китая, приняли участие Генеральный директор Р.Азеведо, а также представители более 30 стран-членов ВТО.

    В ходе заседания Министр Султанов призвал страны-члены ВТО объединить усилия для достижения конкретных субстантивных результатов и разрешения проблемных вопросов, связанных с полноценным функционированием Организации.

    «Мы рискуем вступить в следующий год с двумя нефункционирующими из основных трех столпов ВТО. Чтобы исправить эту ситуацию, нам необходимы реформы» - заявил он.

    Также участники заседания были проинформированы об активной работе, проводимой Казахстаном по подготовке к проведению министерской конференции.

    Б.Султанов также выразил поддержку обсуждаемой в настоящее время инициативе ВТО по содействию инвестициям. «Разработка глобального свода правил по упрощению процедур осуществления инвестиций поможет восстановить доверие инвесторов к рынкам развивающихся и наименее развитых стран» - заявил министр. Он также призвал члены ВТО к активному участию в дальнейшей разработке правил по упрощению процедур осуществления инвестиций.

    Автор:

    ВТО Китай
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