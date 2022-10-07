Бахыт Султанов назначен министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бахыт Султанов назначен членом Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 6 октября этого года новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Бахыт Султанов. В его компетенцию войдут вопросы антимонопольного регулирования и конкуренции на трансграничных рынках Евразийского экономического союза.

Бахыт Султанов с 2003 по 2006 годы работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. В 2006 – 2007 годах – председатель Агентства по статистике, вице-министр финансов, министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

В период с 2010 по 2013 годов занимал должности помощника Президента, заместителя руководителя администрации Президента Республики Казахстан.

С 2013 по 2018 годы — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан и министр финансов Республики Казахстан.

В период с 2018 по 2022 годы занимал должности акима города Астаны, министра торговли и интеграции Республики Казахстан, заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – министра торговли и интеграции.

Награжден благодарственными письмами, кавалер орденов «Курмет» (2006 г.), «Парасат» (2012 г.), «Барыс» III степени (2021 г.).





Фото: eec.eaeunion.org