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Бахыт Мельдешов освобожден от должности члена ЦИК

11 Марта 2020 12:27
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Бахыт Мельдешов освобожден от должности члена ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате поддержали предложение об освобождении от должности члена ЦИК в связи с истечением срока, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Было принято решение поддержать предложение об освобождении от должности члена ЦИК в связи с истечением срока и вынести на заседание сената 12 марта 2020 года. Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам пришел к заключению: рекомендовать Сенату Парламента Казахстана освободить от должности члена центральной избирательной комиссии Мельдешова Бахыта Сарсенбаевича», - сказал депутат Сената Парламента РК Владимир Волков на расширенном заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Сенатор подчеркнул большой вклад Б. Мельдешова в работу ЦИКа.

«Мы все прекрасно знаем Бахыта Сарсенбаевича. В Центральной избирательной комиссии проработал свыше 20 лет, из которых 10 – в качестве секретаря ЦИК. В 1987 году пришел в Верховный совет Казахской ССР, с тех пор работает на государственной службе. Хочу выразить, Бахыт Сарсенбаевич, огромную благодарность за ваш труд, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов», - заключил В. Волков.


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Ключевые слова: Сенат,
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Азамат Сыздыкбаев

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