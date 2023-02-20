Бахтияр Санбаев назначен главным экологом Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области назначен Бахтияр Жуматаевич Санбаев. Прежде он работал в этом же ведомстве заместителем руководителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бахтияр Санбаев родился в 1986 году в поселке Акчатау Шетского района. Имеет два высших образования: окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» и Центрально-Казахстанскую академию по специальности «юриспруденция».

С 2009 года на государственной службе. Занимал различные должности в департаменте по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Карагандинской области. С 2013 года работает в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области: был главным специалистом, затем руководителем отдела, с июня 2020 года до настоящего назначения занимал должность заместителя руководителя.

Фото: акимат Карагандинской области