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    Бахтияр Кожахметов освобожден от должности вице-министра финансов РК

    12 Мая 2022, 20:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожахметов Бахтияр Дюсенбаевич освобожден от должности вице-министра финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Премьер-Министра РК.

    Бахтияр Кожахметов родился в 1985 году в г. Караганде.

    Окончил Евразийский Национальный университет имени Л. Гумилева, Карловский университет, Карагандинский государственный университет.

    Трудовую деятельность начал в 2004 году в качестве специалиста в частной компании.

    В разные годы работал в АО «НИТ», АО «НИХ «Зерде», Министерстве транспорта и коммуникаций РК.

    В 2016-2017 гг. — заместитель председателя АО «Национальные информационные технологии».

    В 2017-2019 гг. — управляющий директор НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

    В 2020-2021 гг. — заместитель председателя – член правления АО НИХ «Зерде».

    С февраля 2021 г. являлся вице-министром финансов РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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