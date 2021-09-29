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    Бахтияр Артаев извинился за неудачное выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио

    29 Сентября 2021, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный тренер РК по боксу Бахтияр Артаев попросил прощения за неудачное выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, мы просим прощения за неудачные показатели выступления на Олимпиаде в Токио. В предстоящий период планируется провести анализ и системную работу. Хочу заверить, что на следующей Олимпиаде мы вернемся к нашим предыдущим результатам и покажем высокие результаты. Большое спасибо за вашу поддержку!», - сказал Бахтияр Артаев на заседании Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского комитета Казахстана.

    Ранее сообщалось, что на заседании Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского комитета Казахстана обсуждаются итоги Олимпийских игр Токио-2020 и подготовка к зимним Олимпийским играм Пекин-2022.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам развития спорта в стране. По его прямому поручению Правительством принимается ряд конкретных мер по развитию сферы спорта, в том числе массового спорта. В этой связи мы надеемся провести вместе с вами большую работу. До конца года планируется завершить начинание Главы государства по строительству 100 спортивно-оздоровительных комплексов в самых нуждающихся городах и селах», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

    Ранее вице-президент Казахстанской федерации бокса по тренерским вопросам, государственный тренер сборной РК по боксу Бахтияр Артаев прокомментировал выступление отечественных боксеров на Олимпиаде в Токио и заявил, что пришло время провести работу над ошибками.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Спорт Олимпиада
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