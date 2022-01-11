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    Бахрейн поддержал действия властей РК по стабилизации ситуации в стране

    11 Января 2022, 02:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор между и.о. заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди и министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бен Рашид аль-Заяни. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В ходе беседы глава бахрейнского внешнеполитического ведомства от имени руководства и народа Бахрейна выразил слова поддержки действиям казахстанских властей по стабилизации ситуации в стране, подтвердил готовность оказать помощь в случае необходимости. Также выразил уверенность в нормализации ситуации в ближайшее время.

    М.Тлеуберди информировал о мерах руководства Казахстана по обеспечению безопасности населения и восстановления нормальной жизнедеятельности.

    Стороны также обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Ближний Восток Мухтар Тлеуберди ЧП-2022
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