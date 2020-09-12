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    Бахрейн и Израиль установят дипломатические отношения

    12 Сентября 2020, 10:48

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бахрейн станет четвертой арабской страной, с которой Израиль заключит соглашение о нормализации отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Согласно совместному заявлению США, Бахрейна и Израиля, соглашение стало итогом переговоров Дональда Трампа с Биньямином Натаньяху и королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль-Халифой в эту пятницу.

    Д.Трамп назвал сделку «историческим прорывом», а Бахрейн станет четвертой арабской страной, заключившей такой договор с Израилем после Египта, Иордании и ОАЭ.

    ОАЭ приветствовали решение Бахрейна и Израиля установить отношения, заявив, что они надеются, что это окажет положительное влияние на мир и сотрудничество в регионе и во всем мире.

    «Этот шаг представляет собой значительную ступень к эпохе безопасности и процветания, а также расширит сферу экономического, культурного, научного и дипломатического сотрудничества», - говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

    15 сентября ОАЭ и Израиль подпишут соглашение о нормализации отношений. В тот же день подпишут договор Бахрейн и Израиль.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Ближний Восток
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