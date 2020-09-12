Бахрейн и Израиль установят дипломатические отношения

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бахрейн станет четвертой арабской страной, с которой Израиль заключит соглашение о нормализации отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно совместному заявлению США, Бахрейна и Израиля, соглашение стало итогом переговоров Дональда Трампа с Биньямином Натаньяху и королем Бахрейна Хамадом бин Иса аль-Халифой в эту пятницу.

Д.Трамп назвал сделку «историческим прорывом», а Бахрейн станет четвертой арабской страной, заключившей такой договор с Израилем после Египта, Иордании и ОАЭ.

ОАЭ приветствовали решение Бахрейна и Израиля установить отношения, заявив, что они надеются, что это окажет положительное влияние на мир и сотрудничество в регионе и во всем мире.

«Этот шаг представляет собой значительную ступень к эпохе безопасности и процветания, а также расширит сферу экономического, культурного, научного и дипломатического сотрудничества», - говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

15 сентября ОАЭ и Израиль подпишут соглашение о нормализации отношений. В тот же день подпишут договор Бахрейн и Израиль.