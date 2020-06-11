Баглан Майлыбаев освобожден условно-досрочно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев освобожден условно-досрочно. Об этом сообщается на сайте суда города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осужденный Б. Майлыбаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от неотбытой части наказания. Суд, рассматривая ходатайство, принял во внимание отбытие осужденным установленной законом части наказания, положительную характеристику администрации учреждения, выполнение правил внутреннего распорядка, отсутствие взысканий, 9 поощрений, третью положительную степень поведения, возможность трудоустройства, облегченные условия содержания и отсутствие по делу иска. Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства нет. В связи с этим суд № 2 района Байконыр города Нур-Султана от 14 мая 2020 года удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Б. Майлыбаева с установлением пробационного контроля сроком на неотбытый срок - 1 год 4 месяца 21 сутки», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд возложил на Майлыбаева обязанности являться в органы внутренних дел для отчета о своем поведении, не покидать и не менять место жительства, не посещать определенные органами внутренних дел места в свободное от работы время, не выезжать в другие местности и за пределы Республики Казахстан. Контроль за поведением осужденного поручен местной полицейской службе по месту жительства.

Постановление суда не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу.

Напомним, что судом № 2 Есильского района г. Астаны 13 июня 2017 года Б. Майлыбаев осужден по ст.ст. 361 ч.4, 185 ч.3 УК к 5 годам лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.